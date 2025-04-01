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الإمارات تحتفي باليوم العالمي للتوحد

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تحتفي الإمارات الأربعاء باليوم العالمي للتوحد الذي يصادف في الثاني من نيسان/أبريل من كل عام، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وقالت عائشة المنصوري مديرة مركز أبوظبي للتوحد التابع لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم إنه “من الضرورة تكاتف الجهات والأفراد والعمل يدا بيد من أجل ذوي التوحد”، موضحة أن “وسائل دمجهم في المجتمع متعددة لكن الخطوة الأولى هي التوعية بكل ما يتعلق بإعاقة التوحد في المجتمع بشكل عام وفي المجتمع المدرسي بشكل خاص”.

وأكدت أهمية الكشف المبكر “الأمر الذي يسهل عملية الإدماج قبل فوات الأوان”، مضيفة أنه “كلما كان التدخل مبكرا كلما كان تطوير قدرات الطالب أسهل من خلال التركيز على التعليم وتطوير مهاراته الأكاديمية والتفاعلية”.

بور/كام

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