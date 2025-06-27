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الإمارات تدين الاعتداءات الإسرائيلية على مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة

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أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديد للاعتداءات التي شنها مستوطنون إسرائيليون على مدن وقرى في الضفة الغربية المحتلة، وآخرها أدى إلى قتل وإصابة عدد من الفلسطينيين في قرية كفر مالك القريبة من رام الله، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وحذرت وزارة الخارجية الإماراتية مساء الخميس في بيان من الاعتداءات المتكررة من قبل المستوطنين، وطالبت “الحكومة الإسرائيلية بتحمل كامل المسؤولية وإدانة هذه الممارسات التحريضية ومعاقبة المتسببين بها”، وأكدت أن “أي تقاعس عن ذلك سيُعتبر موافقة ضمنية، مما سيعمق دائرة الكراهية والعنصرية وعدم الاستقرار”.

وشددت الوزارة على ضرورة أن ينعم “المدنيون بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية”.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أفادت بمقتل أربعة أشخاص الأربعاء في واقعتين منفصلتين في الضفة الغربية المحتلة، بينهم فتى يبلغ 15 عاما قالت إنه أصيب برصاص قوات إسرائيلية في بلدة اليامون شمال غرب جنين وثلاثة أشخاص في واقعة منفصلة في بلدة كفر مالك الجنوبية.

هت/دص

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