الإمارات تدين الهجوم على قافلة عسكرية في باكستان

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دانت الإمارات بأشد العبارات هجوما استهدف قافلة عسكرية في مقاطعة خيبر بختونخوا في شمال غرب باكستان أودى بحياة 16 جنديا على الأقل، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الإثنين.

وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، على “أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار”.

وأعربت الوزارة عن “خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا ولجمهورية باكستان الإسلامية وشعبها الصديق في هذا الهجوم الآثم والجبان، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين”.

وقُتل ما لا يقل عن ستة عشر جنديا السبت في الهجوم الانتحاري الذي تبنته مجموعة حافظ غل بهادور إحدى فصائل حركة طالبان الباكستانية، كما أصيب أكثر من عشرين شخصا بجروح بينهم مدنيون.

سجلت باكستان تصاعدا حادا في أعمال العنف في مناطقها المحاذية لأفغانستان منذ عودة طالبان إلى السلطة في كابول عام 2021، واتهمت إسلام آباد جارتها بالسماح باستخدام أراضيها لشن هجمات ضد باكستان، وهو ما تنفيه طالبان.

هت/لين