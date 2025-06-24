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الإمارات تدين بأشد العبارات استهداف إيران لقطر

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دانت الإمارات بأشد العبارات استهداف الحرس الثوري الإيراني قاعدة العديد الجوية في قطر مساء الإثنين، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

واعتبرت وزارة الخارجية في بيان الهجوم “انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي، ومخالفة واضحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة رفضها القاطع لأي اعتداء يهدد أمن وسلامة دولة قطر ويقوض أمن واستقرار المنطقة”.

وأعربت عن “تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة قطر، ودعمها الثابت لكل ما من شأنه حماية أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها”.

كما شددت على “ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري، محذّرة من أن استمرار مثل هذه الأعمال التصعيدية من شأنه أن يقوض الأمن الإقليمي ويجرّ المنطقة إلى مسارات خطيرة ستكون لها تداعيات كارثية على الأمن والسلم الدوليين”.

وأطلق الحرس الثوري الإيراني صواريخ على قاعدة العديد الجوية الأميركية التي تستضيفها الدوحة ردا على قصف الولايات المتحدة لثلاث منشآت نووية إيرانية.

هت/الح

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