الإمارات تستثمر 30 مليون دولار لدعم غانا في مجالات التنوع البيولوجي

afp_tickers

1دقيقة

أعلنت دولة الإمارات وجمهورية غانا الأحد، إبرام شراكة بقيمة 30 مليون دولار، تدعم التنمية المجتمعية القائمة على الطبيعة وحلول المناخ، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

ووقعت وزيرة التغير المناخي والبيئة آمنة بنت عبدالله الضحاك ووزير الأراضي والموارد الطبيعية في غانا صموئيل أبو جينابور خطاب نوايا بين الدولتين “يحدد 6 مجالات للاستثمار، تشمل التنوع البيولوجي، وإعادة التشجير، والزراعة الإيكولوجية التي تحقق فوائد عديدة في مجالات المناخ والتنوع البيولوجي والتنمية المجتمعية، مع التركيز أيضا على المساواة بين الجنسين وتمكين الشباب”، وفق “وام”.

ويتضمن الخطاب، الذي سيدعم “خطة غانا المرنة”، في مجالات الطبيعة والمناخ، مؤشرات للقياس والإبلاغ والتحقق بالاستفادة من الجهود الغانية الرائدة، في إطار المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات.

وقالت الضحاك “تأتي شراكتنا مع غانا لتؤكد تركيز دولة الإمارات على التنوع البيولوجي العالمي، وتحقيق أهداف المناخ والتنمية المستدامة”.