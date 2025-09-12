الإمارات تستدعي نائب السفير الإسرائيلي بسبب هجوم الدوحة

من مها الدهان

دبي (رويترز) – قالت الإمارات يوم الجمعة إنها استدعت نائب السفير الإسرائيلي على خلفية هجوم إسرائيل على قادة حماس في قطر وتصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “العدوانية وغير المقبولة” التي تلت الهجوم، في مؤشر آخر على التوتر بين البلدين اللذين تربطهما علاقات اقتصادية ودفاعية وثيقة.

وذكرت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها أن الإمارات أبلغت ديفيد أحد هورساندي أن “استمرار النهج العدواني والاستفزازي… يكرس واقعا لا يمكن السكوت عنه أو قبوله”.

وحتى قبل هجوم يوم الثلاثاء على العاصمة القطرية الدوحة، كانت العلاقات بين أبوظبي وحكومة اليمين المتطرف في إسرائيل متوترة بسبب خطة إسرائيل لضم الضفة الغربية، والتي وصفتها الإمارات بأنها “خط أحمر”.

وأثارت محاولة إسرائيل اغتيال قياديين سياسيين بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تنديدات دولية.

لكن نتنياهو، الذي لم يظهر تراجعا عن موقفه، حذر قطر من أنه عليها إما طرد مسؤولي حماس أو “تقديمهم للعدالة، لأنه إذا لم تفعلوا ذلك فإننا سنفعل ذلك”.

والإمارات منتج رئيسي للنفط ومركز للتجارة الإقليمية ولها نفوذ دبلوماسي في أنحاء الشرق الأوسط. ووقعت اتفاقا لتطبيع العلاقات بوساطة أمريكية مع إسرائيل بموجب اتفاقيات إبراهيم في 2020، مما مهد الطريق لعلاقات اقتصادية وأمنية وثيقة بما يشمل التعاون الدفاعي.

وكان رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أول زعيم دولة يزور الدوحة بعد الهجوم، وقام بجولة في دول الخليج لتنسيق المواقف بشأن الضربة الإسرائيلية.

ولم يصدر تعليق بعد من وزارة الخارجية الإسرائيلية.

* تعقد جهود التطبيع

كان هجوم الدوحة استفزازيا بشكل خاص نظرا لجهود قطر الطويلة في التوسط في محادثات وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحماس، إلى جانب مصر والولايات المتحدة، إذ استضافت الدوحة تلك المحادثات.

وتستضيف الدوحة قمة عربية إسلامية طارئة يومي الأحد والاثنين لمناقشة الهجوم الإسرائيلي.

وشهدت اتفاقيات إبراهيم، التي توسط فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال ولايته الأولى، تطبيع الإمارات والبحرين والمغرب للعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.

واعتبرت هذه الاتفاقيات انتصارا في السياسة الخارجية لترامب، الذي يسعى خلال ولايته الثانية إلى إقناع السعودية، ذات النفوذ الإقليمي، بتطبيع العلاقات مع إسرائيل أيضا، وهي جهود عقدها توسع إسرائيل في حرب غزة.

واندلعت الحرب إثر هجوم شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023. ووفقا لإحصاءات إسرائيلية أسفر الهجوم عن مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، واحتجاز حوالي 251 رهينة.

وتقول وزارة الصحة في قطاع غزة إن العمليات العسكرية الإسرائيلية اللاحقة قتلت أكثر من 64 ألف شخص، معظمهم من المدنيين أيضا.

(تغطية صحفية أحمد الإمام من دبي ومعيان لوبيل من القدس – إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)