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الإمارات تشارك في معرض فيفا تيك في باريس

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ستحضر الإمارات فعاليات معرض وملتقى “فيفا تك 2025″، المقرر انعقاده في العاصمة الفرنسية باريس بين 11 و14 حزيران/يونيو، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الإثنين.

وتشارك بوفد اقتصادي يترأسه وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري ويضم ممثلين عن أكثر من 50 جهة، في الحدث الذي يحظى بمشاركة دولية واسعة من صناع القرار وقادة الشركات ورواد الابتكار من حول العالم، وفق ما أوردت “وام”.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز الشراكات الدولية في مجالات ريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا، واستكشاف فرص التعاون في القطاعات الاقتصادية المستقبلية مع الأسواق الفرنسية والأوروبية، ودعم تنافسية الشركات الإماراتية الناشئة على الساحة العالمية، بحسب “وام”.

وتأتي المشاركة في إطار جهود الإمارات لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للمشاريع الريادية والشركات الناشئة القائمة على الابتكار والتكنولوجيا والبحث والتطوير، ورفع قدرات الشركات الإماراتية وتنمية فرصها في الوصول والمنافسة والشراكة في الأسواق العالمية.

م ل/

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