الإمارات تعرب عن “قلقها” من الانتماءات الإسلامية للفصائل التي أسقطت الأسد (مسؤول)

afp_tickers

3دقائق

أعرب مسؤول إماراتي رفيع المستوى السبت عن “القلق” بشأن الانتماءات الإسلامية للفصائل السورية المسلحة التي أسقطت الرئيس بشار الأسد وتولت السلطة في دمشق.

وقال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي خلال كلمة في “مؤتمر السياسات العالمية” في أبوظبي “نسمع تصريحات معقولة وعقلانية حول الوحدة، وعدم فرض نظام على جميع السوريين، لكن من ناحية أخرى، أعتقد أن طبيعة القوى الجديدة، ارتباطها بالإخوان، وارتباطها بالقاعدة، كلها مؤشرات مقلقة للغاية”.

وأضاف قرقاش “يتعين علينا أن نكون متفائلين من ناحية وأن نساعد السوريين في المهمة الصعبة اليوم، ولكن في الوقت نفسه لا يمكننا تجاهل أن المنطقة شهدت حلقات مشابهة سابقا، لذا يتعين علينا أن نكون حذرين”.

وأعلنت هيئة تحرير الشام بقيادة أبو محمد الجولاني الذي صار يستعمل اسمه الحقيقي أحمد الشرع، أنها أنهت ارتباطها مع تنظيم القاعدة عام 2016. لكن الهيئة لا تزال مصنفة “منظمة إرهابية” في العديد من الدول الغربية، وأبرزها الولايات المتحدة.

ووعد محمد البشير الذي كلف رئاسة الحكومة المسؤولة عن الفترة الانتقالية حتى الأول من آذار/مارس، بأن تكون سوريا “دولة قانون” وضمان “حقوق كل الناس وكل الطوائف”، في ظل مخاوف أعرب عنها المجتمع الدولي.

ويعقد في الأردن وزراء ومسؤولون أميركيون وأوروبيون وعرب وأتراك اجتماعا السبت في العقبة على البحر الأحمر لبحث الملف السوري.

واختتم المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان كلمته قائلا “علينا مسؤولية العمل على عدم تكرار أخطاء الماضي”.

كما انتقد أنور قرقاش السبت الضربات الإسرائيلية على سوريا منذ سقوط بشار الأسد والهادفة إلى تدمير الترسانة العسكرية للجيش السوري.

وقال المسؤول الإماراتي إن “الاستفادة من الأزمة في سوريا لتقليص القدرات السورية هيكليا قد يبدو الشيء السليم الذي ينبغي عمله من وجهة نظر إسرائيلية، لكنني أعتقد أنها سياسة غبية”.

وأضاف أن “سوريا جديدة يتم إنشاؤها، كان ينبغي عليهم توجيه رسالة مختلفة، أنا لا أقول رسالة سلام لأننا لم نصل إلى هناك بعد، ولكن رسالة مختلفة”. وقد طبعت الإمارات علاقاتها مع إسرائيل عام 2020.

وشنت إسرائيل السبت ضربات جديدة على “مواقع عسكرية للنظام السابق” في دمشق وريفها، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

داب/ح س/ب ق