الإمارات تعزي أفريقيا الوسطى في حادث حريق دام بمدرسة

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أعربت الإمارات عن تضامنها مع جمهورية إفريقيا الوسطى بعد مقتل 29 طالبا على الأقل في مدرسة جراء تدافع ناجم عن انفجار محول كهربائي خلال امتحانات الشهادة الثانوية، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأوردت الوكالة مساء الخميس بيانا للخارجية أعربت فيه عن “خالص تعازيها ومواساتها لأهالي الضحايا ولحكومة أفريقيا الوسطى ولشعبها الصديق، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين”.

ووقت وقوع الانفجار كان هناك أكثر من 5300 تلميذ يقدّمون الفحوص لليوم الثاني من الامتحانات الثانوية.

وفي ظل حالة الذعر، حاول المشرفون والطلاب الفرار، وقفز بعضهم من الطابق الأول للمدرسة.

جمهورية إفريقيا الوسطى من أفقر بلدان العالم، ومنذ استقلالها عن فرنسا عام 1960، شهدت سلسلة من الانقلابات والحروب الأهلية.

هت/دص