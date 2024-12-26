الإمارات تعزي رئيس أذربيجان بضحايا تحطم الطائرة

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بعث الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان برقية تعزية إلى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في ضحايا حادثة تحطم طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية في كازاخستان، على ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وقضى 38 شخصا الأربعاء في تحطّم الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية والتي كانت تقل 67 راكبا بعدما انحرفت عن مسارها في غرب كازاخستان.

وذكرت الوكالة مساء الأربعاء أن الشيخ محمد تمنى في برقيته “الشفاء العاجل لجميع المصابين”.

وبالمثل، بعث نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس الأذربيجاني علييف.

هت/الح