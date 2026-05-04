الإمارات تعلن أن الوضع بات آمنا بعد تحذير من تهديد صاروخي

دبي 4 مايو أيار (رويترز) – أرسلت السلطات في الإمارات اليوم الاثنين تنبيها عبر الهواتف تطمئن فيه السكان بأن الوضع بات آمنا، وذلك بعد تحذيرها في وقت سابق من تهديد صاروخي محتمل.

وقالت وزارة الداخلية الإماراتية إن بوسع السكان استئناف أنشطتهم المعتادة “مع ضرورة أخذ الحيطة والحذر ومتابعة المستجدات”.

وقبل أقل من نصف ساعة، طلب تنبيه عبر الهواتف من السكان التوجه فورا إلى مكان آمن وانتظار المزيد من التعليمات.

وكان ذلك أول تنبيه من نوعه تصدره السلطات منذ أوائل أبريل نيسان.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )