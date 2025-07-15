الإمارات تعلن تنفيذ أكبر مشروع لإمداد المياه المحلاة من مصر إلى غزة

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أعلنت عملية “الفارس الشهم 3” الإماراتية عن بدء تنفيذ مشروع إنساني لإمداد المياه المحلاة من الجانب المصري إلى جنوب قطاع غزة، عبر خط ناقل جديد يُعد الأكبر من نوعه، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الثلاثاء.

ويأتي المشروع في إطار التدخلات العاجلة لمعالجة الكارثة المائية التي تعصف بالقطاع المحاصر، بهدف خدمة نحو 600 ألف نسمة من السكان المتضررين، عبر توفير 15 لترا من المياه المحلاة لكل فرد يوميا، بعد تدمير أكثر من 80 بالمئة من مرافق المياه بفعل الأحداث الصعبة في قطاع غزة.

وأعلنت العملية خلال مؤتمر صحافي عُقد في مقر مصلحة مياه بلديات الساحل في مدينة دير البلح، عن إنشاء خط مياه ناقل 315 ملم وطول 6,7 كيلومترات، يربط بين محطة التحلية التي أنشأتها الإمارات في الجانب المصري، ومنطقة النزوح الواقعة بين محافظتي خانيونس ورفح.

م ل