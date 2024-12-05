الإمارات تعلن عن مساهمة مالية لبرنامج مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين

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أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن مساهمة مالية قدرها 200 ألف دولار لعام 2025 لبرنامج مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين خلال مؤتمر التعهدات السنوي للمفوضية، على ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) مساء الأربعاء.

وأعرب السفير جمال المشرخ المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى في جنيف، عن “تقدير دولة الإمارات لما تبذله المفوضية من جهود كبيرة من أجل تخفيف معاناة اللاجئين في جميع أنحاء العالم وحمايتهم”.

وجدّد المشرخ “التزام دولة الإمارات الثابت بدعم الجهود الدؤوبة التي تبذلها المفوضية لتوفير الحماية المنقذة للحياة والمساعدة الأساسية لملايين اللاجئين والنازحين حول العالم”.

وأضاف “أنه من خلال دعم مهمة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإننا نؤكد التزامنا الثابت بمبادئ الإنسانية والكرامة للجميع”، على ما ذكرت الوكالة الرسمية.

وأوردت الوكالة أنّ فيليبو غراندي مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين أعرب عن “شكره وتقديره لدولة الإمارات على دعمها لقضايا اللاجئين وعلى مساهمتها في مؤتمر التعهدات”.

تم إنشاء مؤتمر التعهدات السنوي من قبل الجمعية العامة للإعلان عن تعهدات المساهمات الطوعية لبرنامج المفوضية.

هت/دص