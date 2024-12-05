مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

الإمارات تعلن عن مساهمة مالية لبرنامج مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن مساهمة مالية قدرها 200 ألف دولار لعام 2025 لبرنامج مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين خلال مؤتمر التعهدات السنوي للمفوضية، على ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) مساء الأربعاء.

وأعرب السفير جمال المشرخ المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى في جنيف، عن “تقدير دولة الإمارات لما تبذله المفوضية من جهود كبيرة من أجل تخفيف معاناة اللاجئين في جميع أنحاء العالم وحمايتهم”.

وجدّد المشرخ “التزام دولة الإمارات الثابت بدعم الجهود الدؤوبة التي تبذلها المفوضية لتوفير الحماية المنقذة للحياة والمساعدة الأساسية لملايين اللاجئين والنازحين حول العالم”.

وأضاف “أنه من خلال دعم مهمة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإننا نؤكد التزامنا الثابت بمبادئ الإنسانية والكرامة للجميع”، على ما ذكرت الوكالة الرسمية.

وأوردت الوكالة أنّ فيليبو غراندي مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين أعرب عن “شكره وتقديره لدولة الإمارات على دعمها لقضايا اللاجئين وعلى مساهمتها في مؤتمر التعهدات”.

تم إنشاء مؤتمر التعهدات السنوي من قبل الجمعية العامة للإعلان عن تعهدات المساهمات الطوعية لبرنامج المفوضية.

هت/دص

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
105 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
366 إعجاب
250 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: زينو زوكّاتيلّي

هل سمعت يومًا شيئًا غريبًا عن سويسرا أثار اهتمامك؟

هل هناك حكاية عن سويسرا أثارت اهتمامك؟ شاركنا وشاركينا بها، فقد نقوم بتسليط الضوء عليها في مقال قادم!

شارك في الحوار
8 إعجاب
11 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية