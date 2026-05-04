الإمارات تنسحب من منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول

كشفت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) قرار دولة الإمارات الانسحاب من عضوية المنظمة، بعد أيام قليلة من إعلان الدولة الخليجية انسحابها من منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” وتحالف “أوبك+”.

وقالت منظمة “أوابك” في بيان مساء الأحد “أحيطت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول علماً بكتاب معالي المهندس سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة، الموجه إلى معالي الدكتور خليفة رجب عبد الصادق، وزير النفط والغاز في دولة ليبيا، ورئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء المنظمة، المتضمن قرار دولة الإمارات العربية المتحدة الانسحاب من عضوية المنظمة”.

وأوضح البيان أن قرار انسحاب الإمارات التي انضمت إلى المنظمة في 1970،  دخل حيز التنفيذ في الأول من أيار/مايو.

وتضم “أوابك”، التي تأسست في العام 1968، عشر دول أعضاء بعد انسحاب الإمارات، هي الكويت، ليبيا، السعودية، الجزائر، البحرين، مصر، العراق، قطر، سوريا، وتونس.

