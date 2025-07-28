الإمارات تنفذ عملية الإسقاط الجوي الـ 54 فوق غزة بالتعاون مع الأردن

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أعلنت عملية “الفارس الشهم3″ عن استئناف تنفيذ عمليات طيور الخير” للإسقاط الجوي رقم 54 للمساعدات الإنسانية والإغاثية فوق قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وقالت الوكالة مساء الأحد أنّ ذلك يأتي “استمراراً للجهود الإماراتية المتواصلة لدعم السكان المدنيين في المناطق المعزولة في القطاع التي يتعذر الوصول إليها براً”.

ويبلغ إجمالي ما تم إسقاطه فوق القطاع منذ انطلاق مبادرة “طيور الخير” نحو 3725 طناً من المواد الغذائية والإغاثية، باستخدام 193 طائرة، شملت مواد غذائية أساسية وإمدادات حيوية تُلبي الاحتياجات الملحة للأسر المتضررة جراء الأوضاع الإنسانية الصعبة والكارثية في القطاع، بحسب الوكالة.

وكان الجيش الأردني أعلن استخدام طائرات من طراز سي-130، واحدة إماراتية واثنتين أردنيتين، “محملة بـ25 طنا من المساعدات الغذائية والاحتياجات الإنسانية” في عمليات الإنزال.

وتحذّر منظمات دولية ودول غربية من خطر المجاعة في غزة. وتنفي إسرائيل مسؤوليتها عن الجوع المسشتري متهمة حماس بسرقة المساعدات والمنظمات الدولية بالفشل في توزيعها.

هت