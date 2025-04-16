الإمارات تهنئ رئيس الإكوادور بمناسبة إعادة انتخابه

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بعث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الإكوادور دانيال نوبوا، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) الأربعاء.

وأفادت الوكالة أن نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بعثا ببرقيتي تهنئة مماثلتين إلى نوبوا.

والإثنين، أعلنت السلطات الانتخابية في الإكوادور فوز الرئيس المنتهية ولايته دانيال نوبوا في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الأحد، متغلبا بفارق كبير على منافسته اليسارية لويزا غونزاليس.

يبلغ نوبوا 37 عاما وهو ابن رجل أعمال ملياردير ومتشدد تجاه كارتلات المخدرات التي تعصف باستقرار البلد اللاتيني. وقد فاز سابقا في الانتخابات المبكرة التي دعا إليها الرئيس السابق غييرمو لاسو في تشرين الأول/أكتوبر 2023.

هت