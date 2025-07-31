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الإمارات تواصل إلقاء المساعدات من الجو لغزة وتُدخل 41 شاحنة جديدة

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واصلت الإمارات، لليوم الخامس تواليا، تنفيذ عمليات إلقاء من الجو للمساعدات الإنسانية فوق قطاع غزة، بالتنسيق مع المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك ضمن عملية “طيور الخير”، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الخميس.

وذكرت الوكالة أنّ العملية تهدف إلى إيصال الدعم الإغاثي العاجل إلى المناطق المتضررة والتي يصعب الوصول إليها براً.

وأوردت الوكالة أنّ الخميس شهد تنفيذ العملية الـ 58، ضمن عملية “الفارس الشهم 3″، مشيرة إلى أنها “تؤكد التزام الإمارات الثابت بدعم الأشقاء الفلسطينيين، والتخفيف من حدة الظروف الإنسانية الصعبة في القطاع”.

وبذلك، ارتفع إجمالي المساعدات التي تم إلقاؤها جوا منذ بدء المبادرة إلى أكثر من 3,787 طنا من المواد الغذائية والإغاثية، عبر 197 طائرة، بحسب الوكالة.

تزامنا، دخلت الخميس إلى قطاع غزة 41 شاحنة مساعدات إماراتية عبر مختلف المعابر البرية، من ضمنها 12 شاحنة محمّلة بالمواد الطبية المقدّمة إلى منظمة الصحة العالمية، وشاحنات محمّلة بالمواد الغذائية الأساسية.

هت

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