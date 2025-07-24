الإمارات تواصل صيانة آبار المياه في غزة ضمن عملية “الفارس الشهم 3”

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تواصل الإمارات، ضمن عملية “الفارس الشهم 3″، تنفيذ أعمال صيانة آبار المياه الصالحة للاستخدام في وسط قطاع غزة، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الخميس.

وذكرت الوكالة الإماراتية الرسمية أنّ المشروع يأتي بدعم من جمعية الشارقة الخيرية، ومؤسسة صقر بن محمد القاسمي، وجمعية دار البر، وبالتعاون مع مصلحة مياه بلديات الساحل في قطاع غزة، وذلك ضمن مشروع متكامل لصيانة الآبار المركزية في بلديات القطاع.

وأوضحت أنّ “هذا المشروع الحيوي في وقت يعاني فيه سكان غزة من أزمة مياه حادّة، نتيجة تواصل الظروف الإنسانية الصعبة ودمار البنية التحتية”، مشيرة إلى أنّ “المياه الصالحة للاستخدام باتت احتياجا ملحا لا غنى عنه لمواجهة العطش، وتفشي الأمراض، وسوء التغذية، خاصة في ظل توقف محطات التحلية وندرة الوقود اللازم لتشغيلها”.

ويتضمن المشروع تأهيل البنية التحتية للآبار، وصيانة المضخات والمولدات، وإعادة تشغيل الآبار المعطلة، بحسب الوكالة.

هت