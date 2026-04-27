الإمارات تُدين بشدة “الهجمات الإرهابية” في مالي

دانت دولة الإمارات بأشد العبارات “الهجمات الإرهابية” التي استهدفت عدداً من المدن والمواقع العسكرية بجمهورية مالي، وأسفرت عن مقتل العشرات من بينهم وزير الدفاع، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الاثنين. 

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن “دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار”.

وأعربت الوزارة عن “خالص تعازيها وصادق مواساتها لأهالي وذوي ضحايا هذه الهجمات الآثمة”.

وتشهد مالي منذ أكثر من عشر سنوات أزمة أمنية، لكن الهجمات التي شنّها السبت جهاديون متحالفون مع جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة للقاعدة والمتمردين الطوارق في جبهة تحرير أزواد، تعد غير مسبوقة منذ تولي المجلس العسكري الحكم في العام 2020.

هت

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية