الإمارات تُعزي الجزائر بضحايا حادث حافلة مميت

عبّرت الإمارات عن تضامنها مع الجزائر وقدّمت لها التعازي في ضحايا حادث سقوط حافلة في واد بالعاصمة الجزائر، والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأحد عن بيان لوزارة الخارجية الإماراتية.

وأكدت الوزارة أن الإمارات “تعرب عن خالص التعازي والمواساة لأهالي وذوي ضحايا هذا المصاب الأليم، وللجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وللشعب الجزائري الشقيق، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين”.

