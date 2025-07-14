الاتحاد الأوروبي قد يرد على ترامب بتعرفات على سلع بقيمة 72 مليار يورو

afp_tickers

2دقائق

قدّمت المفوضية الأوروبية للدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الإثنين، لائحة بتعرفات على سلع بقيمة 72 مليار يورو قد يتم اعتمادها كردٍّ في حال فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 30% على وارداتها من التكتل.

وقال مفوّض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش، بعد اجتماع وزراء تجارة التكتّل في بروكسل، “نتفاوض أولا، ولكننا نستعدّ في الوقت ذاته”، مؤكدا أنّ هذا موقف مشترك لكل الدول الأعضاء.

وتأتي هذه الخطوة بعدما تجاهل الرئيس الأميركي دونالد ترامب أشهرا من المفاوضات المضنية مع الاتحاد الأوروبي، مهدّدا بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المئة على الواردات من الاتحاد في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول الأول من آب/أغسطس.

وفيما أعرب وزراء تجارة التكتل عن حرصهم على التوصل إلى اتفاق مع واشنطن قبل انقضاء المهلة، فقد أكدوا الاستعداد لاتخاذ الإجراءات الضرورية إذا قرّر ترامب المضي قدما بفرض رسوم جمركية شاملة.

وقال وزير خارجية الدنمارك لارس لوك راسموسن الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي “كان هناك موقف موحد بالكامل بين الوزراء مفاده أنّنا يجب أن نكون مستعدّين للرد إذا لزم الأمر”.

وكان الاتحاد الاتحاد الأوروبي أعدّ لائحة منفصلة لواردات أميركية بقيمة 21 مليار يورو، مبديا استعداده لفرض تعرفات عليها مقابل الرسوم الجمركية السابقة التي فرضها ترامب على الصلب والألومنيوم.

وأعلن الاتحاد الأحد أنّه سيرجئ اعتماد هذه القائمة في إطار مساعيه للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بحلول الشهر المقبل.

اوب/ناش/كام