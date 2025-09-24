The Swiss voice in the world since 1935
الاتحاد الأوروبي يدرس فرض رسوم جمركية على واردات النفط الروسي

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أعلنت المفوضية الأوروبية الأربعاء أنها تدرس احتمال فرض رسوم جمركية على واردات النفط الروسي إلى التكتل، في مواجهة ضغوط الرئيس الأميركي دونالد ترامب. 

وطالب ترامب أوروبا بوقف استيراد مصادر الطاقة من موسكو قبل الموافقة على المضي في فرض عقوبات عليها على خلفية حرب أوكرانيا.

وخفض الاتحاد الأوروبي بالفعل حوالى 90 في المئة من وارداته النفطية من روسيا منذ الغزو في 2022 وأعلن عن خطة للتخلي التدريجي عن باقي عمليات الشراء بحلول نهاية العام 2027.

وما زالت دولتان في الاتحاد الأوروبي هما المجر وسلوفاكيا الحليفتان لترامب تستوردان النفط الروسي عبر خطوط الأنابيب وتعارضان أي خطوات للتوقف بشكل أسرع عن استيراده.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين لترامب أثناء الاجتماع في الأمم المتحدة الثلاثاء إن بروكسل تسعى “لفرض رسوم جمركية على إمدادات النفط التي ما زالت تصل إلى الاتحاد الأوروبي”.

وقال الناطق باسم الاتحاد الأوروبي أولوف جيل الأربعاء “سنعرض في الوقت المناسب ما نفكّر فيه في هذا الصدد”. 

ولن يتطلب أي مسعى لفرض رسوم جمركية على باقي واردات النفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي إلا دعم غالبية مؤهلة لذلك من الدول الأعضاء، ما يعني أنه لن يكون بإمكان المجر وسلوفاكيا على الأرجح عرقلة أي مبادرة من هذا القبيل.

ديل/لين/ب ق

