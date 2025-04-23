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الاتحاد الأوروبي يغرّم آبل وميتا مخاطرا بإثارة غضب ترامب

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في خضمّ الحرب التجارية الدائرة مع الولايات المتحدة، أعلنت المفوضية الأوروبية الأربعاء غرامتَين طائلتَين على عملاقي التكنولوجيا الأميركيين “آبل” و”ميتا” لمخالفتهما قواعد المنافسة.

وفرضت المفوّضية الأوروبية غرامة مقدارها 500 مليون يورو على “آبل”، على خلفية بنود غير عادلة في متجر التطبيقات الخاص بها، على حساب مقدّمي التطبيقات وعملائهم.

أما “ميتا”، فقد غُرّمت 200 مليون يورو بسبب انتهاكها إحدى قواعد استخدام البيانات الشخصية.

واتّخذت المفوضية الأوروبية هذا القرار بعد عام من إطلاق ملاحقات في حقّ المجموعتين المتمركزتين في كاليفورنيا، لكن خصوصا في وقت حرج بالنسبة إلى العلاقات الأميركية الأوروبية.

ويجري الاتحاد الأوروبي راهنا مفاوضات مع الإدارة الأميركية في مسعى إلى رفع الرسوم الجمركية على الواردات الأوروبية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

وبدأ تطبيق زيادات جمركية بنسبة 25% على واردات المركبات والألومينيوم والصلب وبنسبة 10% على بقية السلع الأوروبية الواردة إلى الولايات المتحدة.

وانتقد ترامب مرارا الضرائب والغرامات والقيود التنظيمية المفروضة على الخدمات الرقمية الأميركية في أوروبا.

وخلافا للعادة، أُعلنت الغرامات الجديدة في بيان من دون مؤتمر صحافي.

وسارعت “آبل” إلى الاحتجاج على قرار “مجحف”، معلنة نيّتها الطعن فيها مع مواصلة الحوار مع الاتحاد الأوروبي.

ارو/ناش-م ن/الح

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية