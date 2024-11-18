الاتحاد الأوروبي يوسع العقوبات على شركات شحن إيرانية

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بروكسل (رويترز) – أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين أن الاتحاد الأوروبي وسع نطاق العقوبات المفروضة على إيران على خلفية دعمها لروسيا في الحرب ضد أوكرانيا.

وأوضحت المفوضية أن التكتل أدرج على قائمة العقوبات شركة خطوط الشحن التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية (إريسل) ومديرها محمد رضا خياباني، إلى جانب آخرين.

وتستهدف العقوبات الجديدة سفنا وموانئ تُستخدم في نقل طائرات مسيرة وصواريخ وتكنولوجيا ومكونات ذات صلة صنعتها إيران. وتتضمن العقوبات حظر أي معاملة مع الموانئ والهويسات التي يملكها أو يشغلها أو يسيطر عليها أفراد وكيانات خاضعة لعقوبات.

وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء يوم الاثنين أن الرئيس التنفيذي لهيئة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية علي أكبر صفائي ندد بالعقوبات الجديدة ونفى “الاتهامات الأوروبية” ووصفها بأنها “لا أساس لها من الصحة”.

كما شملت العقوبات ثلاث شركات شحن روسية، هي إم.جي فلوت وفي.تي.إس بروكر وأراباكس، على خلفية نقلها أسلحة إيرانية شملت قطع غيار طائرات مسيرة عبر بحر قزوين لتسليح القوات الروسية في أوكرانيا.