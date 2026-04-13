الاتحاد للطيران تطلق خمس وجهات جديدة ورحلات إضافية إلى الصين
أعلنت الاتحاد للطيران عن توسّع نوعي في شبكة رحلاتها الى البرّ الرئيسي للصين، يشمل إطلاق خمس وجهات جديدة وإضافة 28 رحلة أسبوعية، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الإثنين.
وبموجب هذا التوسّع، ستُسيّر الاتحاد رحلات مباشرة من مطار زايد الدولي في أبوظبي إلى كل من شنغهاي بودونغ، وجوانزو، وتشنغدو، وهانغتشو، وشينزن، ليبلغ إجمالي عملياتها في الصين 35 رحلة أسبوعياً إلى ست وجهات، بما في ذلك خدمتها اليومية الحالية إلى بكين داشينغ، على ما أوضحت الوكالة.
وسيتم تشغيل كل الرحلات عبر أسطول الاتحاد من طائرات بوينغ 787-9 دريملاينر، المجهزة بـ28 مقعدا في درجة الأعمال و262 في الدرجة السياحية.
هت/كام