البابا لاوون الرابع عشر يدعو للافراج عن الصحافيين وزيلينسكي يدعوه الى اوكرانيا

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دعا البابا لاوون الرابع عشر الاثنين إلى الإفراج عن الصحافيين المسجونين في العالم في حين أنهم يقفون في “الخطوط الأمامية” لتغطية النزاعات ومنها الحرب الدائرة في أوكرانيا التي تلقى الحبر الأعظم دعوة من الرئيس فولودومير زيلينسكي لزيارتها.

وقال الزعيم الروحي لنحو 1,4 مليار كاثوليكي خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام “اسمحوا لي أن اؤكد تضامن الكنيسة مع الصحافيين المسجونين لانهم سعوا للبحث عن الحقيقة وقاموا بنقلها وأطلب إطلاق سراحهم”.

ودعا البابا الـ267 إلى “حماية الحق الثمين المتمثل في حرية التعبير والصحافة” وأشاد بـ”شجاعة أولئك الذين يدافعون عن الكرامة والعدالة وحق الشعوب في الحصول على المعلومات”.

وأكد خليفة البابا فرنسيس الذي توفي في 21 نيسان/أبريل، أمام الصحافيين المجتمعين في قاعة بولس السادس في الفاتيكان أن “وحدها الشعوب المطلعة على الوقائع قادرة على اتخاذ خيارات حرة”.

وأكد البابا البالغ من العمر 69 عاما الذي انتُخب الخميس “أنتم في الخطوط الأمامية لنقل وقائع النزاعات والآمال في تحقيق السلام وحالات الظلم والفقر” داعيا الصحافة الدولية إلى “اختيار نقل رسالة السلام بضمير وشجاعة”.

الأحد، حث روبرت فرنسيس بريفوست “قادة العالم” على ارساء السلام خلال أول صلاة له من شرفة بازيليك القديس بطرس، وأعرب عن تضامنه مع “معاناة الشعب الأوكراني الحبيب”.

سغ/ليل/ص ك