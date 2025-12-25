البابا ليو يندد بأوضاع الفلسطينيين بغزة في أول عظة له في عيد الميلاد
من جوشوا مكيلوي
مدينة الفاتيكان 25 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – استنكر بابا الفاتيكان ليو الأوضاع التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة خلال عظته في عيد الميلاد اليوم الخميس، في نداء مباشر على نحو غير معتاد خلال قداس يقام عادة في أجواء مهيبة وروحانية بمناسبة احتفال المسيحيين حول العالم بميلاد المسيح.
وقال ليو، أول بابا من الولايات المتحدة، “كيف لنا… ألا نفكر في الخيام في غزة، التي ظلت لأسابيع مكشوفة أمام المطر والرياح والبرد؟”.
(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية)