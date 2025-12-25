The Swiss voice in the world since 1935
البابا ليو يندد بأوضاع الفلسطينيين بغزة في أول عظة له في عيد الميلاد

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

من جوشوا مكيلوي

مدينة الفاتيكان 25 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – استنكر بابا الفاتيكان ليو الأوضاع التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة خلال عظته في عيد الميلاد اليوم الخميس، في نداء مباشر على نحو غير معتاد خلال قداس يقام عادة في أجواء مهيبة وروحانية بمناسبة احتفال المسيحيين حول العالم بميلاد المسيح.

وقال ليو، أول بابا من الولايات المتحدة، “كيف لنا… ألا نفكر في الخيام في غزة، التي ظلت لأسابيع مكشوفة أمام المطر والرياح والبرد؟”.

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية)

