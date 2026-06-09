البابا يتطرّق إلى الصحة الذهنية وجرائم قتل النساء خلال فعالية في برشلونة

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تطرّق البابا لاوون الرابع عشر مساء الثلاثاء إلى الصحة الذهنية وجرائم قتل النساء خلال تجمّع للصلاة في الملعب الأولمبي في برشلونة، في اليوم الرابع من رحلته إلى إسبانيا.

وبعدما استمع إلى شهادة امرأة حاولت الانتحار، دعا البابا أنظمة الصحة العامة إلى إيلاء أولوية لمكافحة الاكتئاب.

وقال لاوون الرابع عشر خلال اللقاء “من الأهمية بمكان أن ندرك كيف أن الصحة الذهنية باتت مهدَّدة على نحو متزايد في سياق مجتمعات تعتبر نفسها متقدّمة”.

وتحدّث الحبر الأعظم عن “خلل” في فهم النمو “يُخضع الأفراد لضغوط وتوقعات وتوترات تُقوّض توازنات أساسية”.

وخلال التجمّع، استمع البابا إلى امرأة روت أن والدها حاول قتل والدتها التي أصبحت تتعاطى المخدرات.

وقال البابا إن وقائع كثيرة “تُظهر بوضوح مناخا مَرَضيا في العلاقات الأسرية، يتسم بالإساءة والاضطهاد، ولا سيما بالعنف ضدّ النساء، والذي غالبا ما يفضي للأسف إلى جرائم قتل النساء”.

ودعا المجتمعات إلى “التصدّي لهذه الحقيقة المأسوية”.

وحضّ البابا الشباب على “تعلّم كيفية التريث وتقدير ما هو مهم”، مندّدا بـ”نظام اجتماعي لا يضع الإنسان في المقام الأول ويُنتج أوضاعا من الظلم والفقر الوجودي”.

وكان البابا زار في برشلونة الكاتدرائية القوطية حيث احتشد مصلّون قبل ساعات من وصوله وسط إجراءات أمنية مشددة.

وتشهد الممارسات الدينية تراجعا منذ عقود في إسبانيا، وهي تقليديا أحد معاقل الكاثوليكية.

مع ذلك، أبدى النجار روبرتو كريسبو (44 عاما) في حديث لوكالة فرانس برس اعتقاده بأن البابا سيحظى باستقبال “حار جدا” في برشلونة.

وقال “أظن أن الناس سيُظهرون أن نسبة المتمسكين بالإيمان والكاثوليكية أكثر مما يُعتقد عموما”.

– مباركة ساغرادا فاميليا –

يُفترض أن يلتقي البابا لاوون الأربعاء سجناء ويزور ديرا في جبل مونتسيرات، على بُعد نحو 60 كيلومترا من المدينة، قبل أن يترأس القداس في كاتدرائية ساغرادا فاميليا الشهيرة.

وتُشكّل ساغرادا فاميليا التي صممها المهندس المعماري أنطوني غاودي (1852-1926) لكنّ إنجازها لم يكتمل، أحد أهم معالم مدينة برشلونة السياحية. وزارها حوالى خمسة ملايين شخص العام الماضي.

ويُقام القداس بعد مرور مئة عام تماما على وفاة غاودي في 10 حزيران/يونيو 1926.

وكان غاودي كاثوليكيا مؤمنا، وصدمه قطار ترامواي في برشلونة بينما كان في طريقه للصلاة في كنيسة، ويبحث الفاتيكان ملف تطويبه.

وبعد القداس، سيبارك البابا برج يسوع المسيح، القطعة المركزية الشاهقة، الذي اكتمل بناؤه في شباط/فبراير.

وأوصل البرج كاتدرائية ساغرادا فاميليا إلى أقصى ارتفاع لها، 172,5 مترا، وجعلها أطول كنيسة في العالم.

ويتوقع أن تنهي أعمال بناء ساغرادا فاميليا بالكامل خلال عقد تقريبا.

وسيتوجه البابا يومي الخميس والجمعة إلى جزر الكناري، حيث سيلتقي بمهاجرين ومتطوعين يساعدونهم، كما سيحيي ذكرى الضحايا الذين ماتوا أثناء محاولتهم الوصول إلى هذا الأرخبيل الأطلسي.

دت/س ح-ود/ناش