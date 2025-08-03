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البابا يختتم السنة اليوبيلية في قداس أمام أكثر من مليون كاثوليكي

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اختتم البابا لاوون الرابع عشر في قداس اقيم الأحد في الهواء الطلق أمام أكثر من مليون حاج شاب في روما، السنة اليوبيلية التي استقطبت كاثوليك من جميع أنحاء العالم.

قال البابا البالغ 69 عاما في عظته “ثمة سؤال ملح في قلوبنا، حاجة إلى الحقيقة التي لا يمكننا تجاهلها والتي تدفعنا إلى التساؤل: ما هي السعادة الحقيقية؟ ما هو المعنى الحقيقي للحياة؟ ما الذي يُمكن أن يُحرّرنا من الانغلاق في العبث والملل والرداءة؟”.

وحثّ البابا لاوون الرابع عشر المؤمنين الشباب قائلا “تطلعوا الى الامور السامية إلى القداسة، أينما كنتم. لا ترضوا بالقليل” مضيفا “عند عودتكم إلى بلدانكم، استمروا في السير فرحين على خطى المُخلّص، وانشروا حماسكم والتعبير عن إيمانكم بين كل من تلتقون بهم”.

كما أكد البابا تضامن الكنيسة وشباب العالم مع من يعيشون في المناطق التي تشهد نزاعات. 

وقال خلال صلاة التبشير الملائكي، متحدثا باللغة الإنكليزية “نحن أقرب من أي وقت مضى إلى الشباب الذين يعانون من الاضرار القصوى التي يسببها اشخاص آخرون”.

وأكد البابا “نحن مع الشباب في غزة. نحن مع الشباب في أوكرانيا، ومع الشباب في جميع البلدان التي تفتك بها الحرب”.

وأضاف “إخواني وأخواتي الشباب، أنتم الدليل على أن عالما مختلفا ممكن، عالم تسوده الأخوة والصداقة، وحيث لا يمكن حل النزاعات بالسلاح بل بالحوار”.

والاحتفالات التي استمرت أسبوعا تختتم الأحد، تتويجا للسنة اليوبيلية المقدّسة للكنيسة الكاثوليكية، غداة تجمع ضخم في ساحة شاسعة على أطراف المدينة. 

مساء السبت، وقبل التجمع، أفاد المنظمون بمشاركة 800 ألف شخص. وارتفع العدد إلى مليون الأحد، بحسب الفاتيكان.

وذكر الفاتيكان أن 450 أسقفا ونحو 700 كاهن حضروا القداس.

أقيمت رحلة حج الشباب بعد نحو ثلاثة أشهر من بدء حبرية البابا لاوون الرابع عشر، وبعد 25 عاما من انعقاد آخر تجمع مماثل في روما نظمه  البابا السابق يوحنا بولس الثاني.

امس/ريم/لين

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية