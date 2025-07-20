البابا يدعو إلى وضع حد فوري لحرب غزة “الهمجية”

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ندد البابا لاوون الرابع عشر بـ”همجية” حرب غزة الأحد داعيا إلى وقف “اللجوء العشوائي للقوة”، بعد أيام على ضربة للجيش الإسرائيلي أصابت كنيسة كاثوليكية في القطاع.

وفي ختام صلاة التبشير الملائكي، جدد البابا دعوته إلى الوقف الفوري لـ”همجية الحرب وأن يتم التوصل إلى حل سلمي للصراع”، وذلك بعد مقتل ثلاثة أشخاص في القصف الذي طال الخميس الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة في القطاع.

وقال البابا، الذي تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو غداة الهجوم على الكنيسة، “أعبر عن ألمي العميق حيال هجوم الجيش الإسرائيلي على الرعية الكاثوليكية للعائلة المقدسة في مدينة غزة”.

وكانت الكنيسة تؤوي حوالى 600 نازح، غالبيتهم من الأطفال، ومن بينهم العشرات من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأعلنت إسرائيل من جانبها، أن الجيش يحقق في الضربة.

وأضاف البابا الأحد أنّ “هذا العمل يُضاف وللأسف إلى الهجمات العسكرية المستمرة ضد المدنيين وضد دور العبادة في غزة”.

ووجه نداء إلى المجتمع الدولي “من أجل ضمان القانون الإنساني وحماية المدنيين ومنع العقاب الجماعي واللجوء العشوائي إلى القوة والتهجير القسري للسكان”.

ويعيش في قطاع غزة 2,4 مليون نسمة، معظمهم نزحوا مرة واحدة على الأقل منذ الحرب التي اندلعت في السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023.

إلى ذلك، توجّه البابا إلى المسيحيين “الأحباء” في الشرق الأوسط، وقال لهم “إني أشعر معكم بعدم القدرة على فعل الكثير إزاء هذا الوضع المأساوي للغاية”.

ادي/لين-ناش/لين