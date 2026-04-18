البحرية الإيرانية تقول للسفن إن مضيق هرمز مغلق وسفينتان تبلغان عن إطلاق نار

أثينا 18 أبريل نيسان(رويترز) – قالت مصادر في قطاع الشحن إن سفنا تجارية حاولت عبور مضيق هرمز اليوم السبت تلقت رسائل لاسلكية من البحرية الإيرانية تفيد بمنعها من العبور، بينما أبلغت سفينتان عن تعرضهما لإطلاق نار.

وحاولت عدة سفن تجارية عبور المضيق بعد تلقيها إشعارا للبحارة قبل يوم يفيد بالسماح بعبور مضيق هرمز، لكن شريطة أن يقتصر ذلك على الممرات التي تعتبرها إيران آمنة.

وأبلغت مصادر في قطاعي الشحن والأمن البحري رويترز أن سفينتين على الأقل أبلغتا اليوم السبت عن إطلاق نار من زوارق إيرانية. وأبلغ عن الوقائع في المياه الواقعة بين جزيرتي قشم ولارك. وأضافت المصادر أن السفن عادت أدراجها دون العبور.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم السبت إنها تلقت تقريرا عن واقعة على بعد 20 ميلا بحريا شمال شرقي سلطنة عمان. وقال قبطان ناقلة نفط إن زورقين مسلحين تابعين للحرس الثوري الإسلامي اقتربا منها وأطلقا النار عليها. وذكرت الهيئة أن السفينة وطاقمها بخير.

وأفاد مصدر أمني بحري بتعرض سفينة حاويات لإطلاق نار.

وقالت بعض السفن إن البحرية الإيرانية تبث رسالة لاسلكية تفيد بإغلاق مضيق هرمز مجددا.

وجاء في الرسالة “إلى جميع السفن، نظرا لعدم وفاء الحكومة الأمريكية بالتزاماتها في المفاوضات، تعلن إيران إغلاق مضيق هرمز بالكامل مجددا. لا يسمح لأي سفينة، من أي نوع أو جنسية، بالمرور عبر مضيق هرمز”.

ولا تزال مئات السفن ونحو 20 ألف بحار عالقين في الخليج، بانتظار المرور عبر هذا الممر المائي الحيوي، الذي يمر عبره نحو 20 بالمئة من تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

(تغطية صحفية رينيه مالتيزو ويانيس سوليوتيس مروة رشاد وأحمد غدار ومحمد الجبالي – إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة )