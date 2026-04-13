البحرين تستدعي القائم بالأعمال العراقي على خلفية هجمات بمُسيرات

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

13 أبريل نيسان (رويترز) – قالت وزارة الخارجية في البحرين إنها استدعت القائم بالأعمال في سفارة العراق أحمد إسماعيل الكروي اليوم الاثنين لإبلاغه “بإدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين إزاء استمرار الاعتداءات الآثمة بالطائرات المسيرة الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة وعدد من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”.

وقدمت البحرين مذكرة احتجاج رسمية، وحثت العراق على التعامل مع هذه التهديدات بشكل عاجل ومسؤول، مؤكدة احتفاظ المملكة بحقها في اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لحماية أمنها واستقرارها.

(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)

