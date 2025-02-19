البرلمان الإيراني يبدأ إجراء لإقالة وزير الاقتصاد

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أطلق البرلمان الإيراني الأربعاء إجراءً لإقالة وزير الاقتصاد، على ما ذكر التلفزيون الرسمي، على خلفية تراجع حاد في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار.

وقال النائب في البرلمان أحمد نادري خلال جلسة برلمانية متلفزة “تلقت إدارة البرلمان إجراءً لإقالة وزير الاقتصاد والمال عبد الناصر همتي”.

ويقضي القانون الإيراني بمثول الوزير أمام البرلمان خلال مهلة عشرة أيام وتوضيح موقفه أمام النواب قبل التصويت على حجب الثقة عنه.

ويأتي الإجراء غداة اجتماع مغلق بين الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ووزير الاقتصاد لتوضيح التدهور السريع للوضع الاقتصادي.

وتسارعت وتيرة انخفاض قيمة العملة الإيرانية (الريال) بشكل خاص بعد سقوط الرئيس السوري بشار الأسد، الحليف الأساسي لإيران، في كانون الأول/ديسمبر.

وبلغ سعر الدولار في السوق السوداء عشية إطاحة الأسد حوالى 717 ألف ريال، بحسب الموقع المرجعي لرصد العملات الأجنبية آلان شاند.

والأربعاء، ارتفع سعر الصرف في طهران ليصل إلى 925 ألف ريال، وهو ما يناهز أعلى مستوى له على الإطلاق.

وكان يتم تداول الدولار في السوق السوداء بنحو 600 ألف ريال في تموز/يوليو عندما تسلم بزشكيان منصبه.

وتشهد إيران أزمة اقتصادية خطيرة منذ أن أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات مشددة عليها في عام 2018، بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق الدولي بشأن برنامج طهران النووي.

ومنذ ذلك الحين، يعاني الاقتصاد الإيراني من التضخم المتزايد والانخفاض المستمر في قيمة العملة، وهو ما يثقل كاهل معيشة الإيرانيين.

في نيسان/أبريل 2023، صوت البرلمان على إقالة وزير الصناعة والمناجم والتجارة آنذاك رضا فاطمي أمين بسبب ارتفاع الأسعار المرتبط بالعقوبات الدولية.

رخ/ريم/دص