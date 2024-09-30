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البنتاجون: أمريكا وإسرائيل ما زالتا تناقشان “أفضل السبل للمضي قدما”

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واشنطن (رويترز) – قالت وزارة الدفاع الأمريكية يوم الاثنين إن الولايات المتحدة وإسرائيل ما زالتا تجريان مناقشات “بشأن أفضل السبل للمضي قدما”، في حين أحالت إلى إسرائيل الرد على أسئلة الصحفيين بشأن ما إذا كانت إسرائيل تخطط لشن هجوم بري على لبنان.

وقالت المتحدثة باسم البنتاجون سابرينا سينغ في إفادة صحفية “نتواصل معهم بصورة مستمرة ونحاول معرفة المزيد. نواصل المناقشات حول أفضل السبل للمضي قدما”.

وقالت سينغ أيضا إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بالضربات التي شنتها في اليمن يوم الأحد لكنها لم تنسق معها.

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