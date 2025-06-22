البنتاجون: الضربات الأمريكية لا تهدف لتغيير النظام الإيراني

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واشنطن (رويترز) – قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث يوم الأحد إن الضربات العسكرية الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية لم تكن تمهيدا لخطط تغيير النظام، مضيفا أن رسائل خاصة أُرسلت إلى طهران لتشجيعها على التفاوض.

وحذر هيجسيث إيران في الوقت نفسه من تنفيذ تهديداتها السابقة بالرد على الولايات المتحدة، وقال إن القوات الأمريكية مستعدة للدفاع عن نفسها واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الحاجة.

وقال هيجسيث للصحفيين في البنتاجون “هذه المهمة لم تكن هدفا ولا تتعلق بتغيير النظام… لقد أذن الرئيس بعملية دقيقة لتحييد التهديدات التي يشكلها البرنامج النووي الإيراني على مصالحنا الوطنية”.

وشملت الضربات الأمريكية 14 قنبلة خارقة للتحصينات وأكثر من 24 صاروخ توماهوك إلى جانب مشاركة أكثر من 125 طائرة عسكرية، في عملية أطلق عليها الجنرال دان كين رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية اسم “عملية منتصف الليل”.

وقال كين إن التقييمات الأولية للأضرار الناجمة عن الهجمات تشير إلى أن المواقع الثلاثة لحقت بها أضرار بالغة ودمار، لكنه رفض التكهن بما إذا كانت القدرات النووية الإيرانية لا تزال فعالة.

وتدفع هذه العملية الشرق الأوسط إلى شفا حرب جديدة في منطقة مشتعلة بالفعل منذ أكثر من 20 شهرا، مع حربين في غزة ولبنان والإطاحة بحكم بشار الأسد في سوريا.

وتعهدت طهران بالدفاع عن نفسها وردت بوابل من الصواريخ على إسرائيل أسفر عن إصابة العشرات وتدمير مبان في تل أبيب.

ولكنها لم تُنفذ بعد تهديداتها الرئيسية بالرد عبر استهداف القواعد الأمريكية أو غلق مضيق هرمز الذي تمر عبره ربع شحنات النفط العالمية، وربما يأتي ذلك في إطار سعيها لتفادي حرب شاملة مع الولايات المتحدة.

وذكرت قناة (برس تي.في) الإيرانية أن البرلمان وافق على إغلاق مضيق هرمز، لكن القرار النهائي مرهون بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران.

وقال كين إن الجيش الأمريكي عزز حماية قواته في المنطقة لا سيما في العراق وسوريا.

وأضاف “قواتنا لا تزال في حالة تأهب قصوى، وهي على أهبة الاستعداد للرد على أي إجراء إيراني أو هجمات بالوكالة، وهو خيار غير صائب على الإطلاق”.