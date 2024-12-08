البنتاجون: سنظل بشرق سوريا لمنع عودة تنظيم الدولة الإسلامية

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المنامة (رويترز) – قال دانيال شابيرو نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط في مؤتمر حوار المنامة الأمني ​​في العاصمة البحرينية يوم الأحد إن الولايات المتحدة ستبقي على وجودها في شرق سوريا وستتخذ الإجراءات اللازمة لمنع عودة ظهور تنظيم الدولة الإسلامية.

وفي تصريحات بعد ساعات من إعلان مقاتلين من المعارضة السورية إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد، دعا شابيرو جميع الأطراف إلى حماية المدنيين وخاصة الأقليات والالتزام بالمعايير الدولية.

وأضاف “ندرك أن الظروف الفوضوية والتطورات الكبيرة على الأرض في سوريا تتيح لتنظيم الدولة الإسلامية مساحة لإيجاد فرصة ليكون نشطا ويخطط لعمليات في الخارج ونحن عازمون على العمل مع هؤلاء الشركاء لمواصلة إضعاف قدراته”.

وأردف شابيرو “نحن (عازمون) على القضاء تماما على (تنظيم الدولة الإسلامية) والتأكد من احتجاز مقاتلي التنظيم وإعادة النازحين”.

كانت هيئة تحرير الشام، التي قادت تقدم المعارضة عبر غرب سوريا، تابعة لتنظيم القاعدة سابقا ومعروفة باسم جبهة النصرة حتى قطع زعيمها أبو محمد الجولاني العلاقات مع الجماعة المتشددة في عام 2016.

ويتعين على الحكومات الغربية، التي نبذت حكومة الأسد لسنوات، أن تقرر كيفية التعامل مع الإدارة الجديدة التي يبدو أن هيئة تحرير الشام – الجماعة المصنفة إرهابية عالميا – ستتمتع بنفوذ فيها.