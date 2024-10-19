البنتاجون: وزير الدفاع أوستن استعرض مع نظيره الإسرائيلي وضع القوات الأمريكية

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(رويترز) – قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن الوزير لويد أوستن تحدث إلى نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت يوم السبت لمراجعة تعديلات وضع القوات الأمريكية بما في ذلك نشر نظام مضاد للصواريخ مؤخرا لتعزيز دفاعات إسرائيل في مواجهة التهديدات الإقليمية.

وأضاف البنتاجون في بيان أن أوستن أبلغ جالانت بارتياحه لسلامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد هجوم بطائرة مسيرة استهدف منزله لقضاء العطلات في قيسارية.