مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

البنتاجون: وزير الدفاع أوستن استعرض مع نظيره الإسرائيلي وضع القوات الأمريكية

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

(رويترز) – قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن الوزير لويد أوستن تحدث إلى نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت يوم السبت لمراجعة تعديلات وضع القوات الأمريكية بما في ذلك نشر نظام مضاد للصواريخ مؤخرا لتعزيز دفاعات إسرائيل في مواجهة التهديدات الإقليمية.

وأضاف البنتاجون في بيان أن أوستن أبلغ جالانت بارتياحه لسلامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد هجوم بطائرة مسيرة استهدف منزله لقضاء العطلات في قيسارية.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
230 إعجاب
159 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
73 إعجاب
61 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
52 إعجاب
77 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية