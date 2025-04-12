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البيت الأبيض: المبعوث الأمريكي ويتكوف التقى بوزير الخارجية الإيراني

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واشنطن (رويترز) – قال البيت الأبيض يوم السبت إن المبعوث الأمريكي الخاص ستيفن ويتكوف التقى بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وأجرى معه محادثات “إيجابية وبناءة للغاية”.

وأضاف البيت الأبيض في بيان “أكد المبعوث الخاص ويتكوف لعراقجي أنه تلقى تعليمات من الرئيس ترامب لحل الخلافات بين البلدين عبر الحوار والدبلوماسية إن أمكن”.

وتابع البيان “هذه القضايا معقدة للغاية. التواصل المباشر الذي أجراه المبعوث الخاص ويتكوف اليوم هو خطوة إلى الأمام نحو تحقيق نتيجة تعود بالنفع على الطرفين”.

وجاء في البيان أن الجانبين سيلتقيان مجددا يوم السبت المقبل.

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