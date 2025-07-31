البيت الأبيض: ويتكوف سيسافر إلى غزة الجمعة

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واشنطن (رويترز) – قال البيت الأبيض يوم الخميس إن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف والسفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي سيتوجهان إلى غزة يوم الجمعة لتفقد سير عملية تسليم المساعدات الغذائية، وذلك في الوقت الذي يعمل فيه ويتكوف على وضع خطة نهائية لتسريع عمليات تسليمها إلى القطاع.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت لصحفيين إن المسؤولين سيتوجهان إلى غزة لتفقد مواقع توزيع الغذاء الحالية والعمل على خطة لإيصال المزيد من الغذاء إلى هناك ومقابلة سكان غزة “للاطلاع بشكل مباشر على هذا الوضع المتردي”.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية – تحرير سامح الخطيب)