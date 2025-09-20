The Swiss voice in the world since 1935
البيت الأبيض يؤكد هيمنة الأميركيين على إدارة تيك توك في الولايات المتحدة

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

تلحظ المفاوضات الجارية مع بكين أن يكون ستة من أصل سبعة أعضاء في مجلس إدارة منصة تيك توك في الولايات المتحدة أميركيين، على ما أعلن البيت الأبيض السبت.

وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض كارولاين ليفيت لقناة فوكس نيوز “ستكون تيك توك في الولايات المتحدة مملوكة في غالبيتها لأميركيين. وسيتكون مجلس الادارة من سبعة أعضاء، ستة منهم أميركيون”.

واشارت إلى ان “أوراكل، إحدى أفضل شركات التكنولوجيا الأميركية، ستشرف على البيانات والخصوصية، وبالتالي ستسيطر الولايات المتحدة على الخوارزميات”.

واضافت المتحدثة “تم الاتفاق على جميع هذه البنود” بين الطرفين، والتي تنتظر “وضع اللمسات الأخيرة عليها” و “أتوقع أن يحدث ذلك في الأيام المقبلة”.

وبعد محادثة هاتفية مع نظيره الصيني شي جينبينغ الجمعة، قال الرئيس الاميركي دونالد ترامب إن توقيع اتفاق بشأن تيك توك اصبح الآن “مجرد إجراء شكلي”. 

ولم تعلن بكين بعد المحادثة بين الزعيمين أي تفاصيل بهذا الصدد.

الا أن شي دعا، من جانبه، واشنطن الى “توفير بيئة مفتوحة وعادلة وغير تمييزية للشركات الصينية التي تستثمر في الولايات المتحدة”، بحسب ما نقلت عنه قناة سي سي تي في ووكالة أنباء الصين الجديدة الرسميتان.

وتشكل منصة تيك توك محور نزاع بين البلدين منذ أشهر. وطالبت واشنطن ببيعها لمالك غير صيني بحلول 17 ايلول/سبتمبر تحت طائلة حظرها في الولايات المتحدة.

ومدّد ترامب الموعد النهائي المحدد لعملية بيع التطبيق ثلاث مرات.

وتتطلب عملية البيع موافقة شركة بايت دانس مالكة المنصة والسلطات الصينية.

وبموجب قانون أقره الكونغرس في العام 2024، يواجه تطبيق تيك توك خطر الحظر في الولايات المتحدة ما لم تتنازل شركته الأم الصينية “بايت دانس” عن ملكيتها له.

وهدف القانون إلى منع السلطات الصينية من الوصول إلى بيانات مستخدمي تيك توك في الولايات المتحدة أو التأثير على الرأي العام الأميركي من خلال خوارزميات المنصة على الرغم من عدم تقديم واشنطن أي دليل لتبرير هذه المخاوف.

وشهدت التوترات التجارية بين بكين وواشنطن تقلبات كثيرة في العام 2025، مع قيام كلا البلدين بزيادة الرسوم الجمركية مرارا.

بور/ريم/ب ق

