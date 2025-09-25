البيت الأبيض يستعد لتسريح عدد كبير من الموظفين في حال حدوث شلل فدرالي

afp_tickers

4دقائق

ينوي البيت الأبيض تسريح عدد كبير من الموظّفين بشكل دائم من الوكالات الحكومية، في حال تعذّر على الكونغرس إقرار ميزانية بحلول 30 أيلول/سبتمبر، بحسب مستند رسمي نشر مضمونه موقع “بوليتيكو” الإخباري.

وتعدّ نهاية الشهر المهلة القصوى لإقرار ميزانية، ولو موقتة، بغية تفادي “إغلاق حكومي” مع شلّ المؤسسات الفدرالية.

وقال راسل فو مدير مكتب الإدارة والميزانية (أو ام بي) في البيت الأبيض في رسالة موجّهة إلى الوكالات الحكومية “خلال الفترات المالية العشر الماضية، عكف الكونغرس بحزبيه على اعتماد ميزانية في مهلة أقصاها 30 أيلول/سبتمبر”.

وتابع “للأسف، أعلن الديموقراطيون في الكونغرس عزمهم كسر هذا التقليد المعتمد من الحزبين وشلّ الحكومة في الأيام المقبلة بسبب سلسلة من الطلبات لا معنى لها”.

وطلب راسل فو في الرسالة التي اطلعت وكالة فرانس برس على مضمونها من الوكالات الفدرالية إعداد خطط لخفض عدد الموظّفين العاملين في إطار برامج لا تمويل لها حاليا ولا مصدر خارجيا لتمويلها و”ليست متماشية مع أولويات الرئيس” دونالد ترامب.

وأشارت مذكّرة مكتب الإدارة والميزانية إلى أن كلّ خفض في عدد الموظّفين يجرى بعد المهلة القصوى للتمويل سيكون دائم المفعول.

وفي حال حدوث “إغلاق حكومي” أو ما اصطلح على تسميته بـ”شاتداون”، سيشّل الجزء الأكبر من الخدمات الفدرالية وسيمسي مئات الآلاف من الموظّفين الحكوميين في حالة بطالة تقنية. كما سيرتدّ ذلك سلبا على حركة الملاحة الجوية ودفع المساعدات الاجتماعية.

ويتمتّع الجمهوريون بالغالبية في مجلسي الكونغرس، لكن نظرا للأحكام المعمول بها في مجلس الشيوخ، ينبغي للجمهوريين الحصول على سبعة أصوات ديموقراطية على الأقلّ.

ويطالب الحزب الديموقراطي بإعادة تخصيص مئات مليارات الدولارات لقطاع الصحة.

ويقول الجمهوريون من جهتهم إن خطّة الإنفاق الموقتة التي أعدّوها لسبعة أسابيع لتمويل الحكومة حتّى أواخر تشرين الثاني/نوفمبر هي الوحيدة المطروحة. وما من اجتماع مرتقب بين الرئيس ترامب والديموقراطيين قبل نهاية الشهر.

وإذا ما اعتمد الكونغرس مشروع قانون الميزانية قبل المهلة القصوى، “فلا حاجة للتدابير الإضافية التي عرضت في الرسالة الإلكترونية”، وفق ما جاء في مذكّرة مكتب الإداة والميزانية.

واعتبر زعيم الأقلّية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر أن هذه المذكّرة “محاولة تخويف”، بحسب ما نقلت عنه صحيفة “نيويورك تايمز”.

وقال تشومر إن “دونالد ترامب يسرّح موظّفين فدراليين من اليوم الأوّل، ليس ليبسط حكمه بل ليثير الخوف”، مشيرا إلى أن “الأمر ليس جديدا ولا صلة له بتمويل الحكومة”.

بور-اجي/م ن/ب ق