التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن يشن غارة على ميناء المكلا

3دقائق

عدن 30 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – شن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن غارة جوية محدودة استهدفت “دعما عسكريا خارجيا” في ميناء المكلا، وذلك بعد أيام من تحذيره للمجلس الانتقالي الجنوبي، الجماعة الانفصالية الرئيسية في جنوب اليمن، من تنفيذ تحركات عسكرية في محافظة حضرموت بشرق البلاد.

وشهد الهجوم الذي شنه الانفصاليون في وقت سابق من الشهر مواجهة بين المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات وقوات الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية، مما جعل البلدين أقرب من أي وقت مضى من صراع شامل.

واليمن غارق في حرب أهلية منذ عام 2014.

وقال متحدث باسم التحالف إن سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة بالإمارات دخلتا ميناء المكلا يومي السبت والأحد “دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف، حيث قام طاقم السفينتين بتعطيل أنظمة التتبع الخاصة بالسفينتين وإنزال كمية كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي”.

ونقلت وسائل إعلام سعودية رسمية عن التحالف قوله إنه لم تقع أي إصابات أو أضرار جانبية جراء الغارة على ميناء المكلا.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي إنه بناء على طلب من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي “باتخاذ كافة التدابير العسكرية اللازمة لحماية المدنيين بمحافظتي حضرموت والمهرة، ولما تشكله هذه الأسلحة من خطورة وتصعيد يهدد الأمن والاستقرار، فقد قامت قوات التحالف الجوية صباح اليوم بتنفيذ عملية عسكرية محدودة استهدفت أسلحة وعربات قتالية أُفرغت من السفينتين بميناء المكلا”.

وقال مصدران لرويترز إن القصف استهدف الرصيف الذي أفرغت فيه حمولة السفينتين.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي في البداية جزءا من التحالف الذي تقوده السعودية والذي تدخل في اليمن عام 2015 ضد جماعة الحوثي. ‬لكن موقف المجلس تحول وسعى للحصول على حكم ذاتي في الجنوب.

ومنذ عام 2022، كان جزءا من تحالف يسيطر على المناطق الجنوبية الخارجة عن سيطرة الحوثيين بموجب مبادرة لتقاسم السلطة مدعومة من الرياض.

ويسيطر الحوثيون على الجزء الشمالي من البلاد، يتضمن العاصمة صنعاء، بعد أن أجبروا الحكومة المدعومة من السعودية على الفرار جنوبا.

وقال التحالف اليوم إنه سيواصل “منع وصول أي دعم عسكري من أي دولة كانت لأي مكون يمني دون التنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية”.

(شارك في التغطية حاتم ماهر ومحمد الغباري – إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)