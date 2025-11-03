التضخم في تركيا يتراجع الى أدنى مستوى له في أربعة أعوام

تباطأ التضخم في تركيا في تشرين الأول/أكتوبر ليبلغ 32,9% على أساس سنوي، مقابل 33,3% في أيلول/سبتمبر، مسجلا أدنى مستوى له خلال زهاء أربعة أعوام، بحسب بيانات رسمية صدرت الاثنين.

وشهد التضخم الذي سجل 2,6% على أساس شهري، ارتفاعا طفيفا في أيلول/سبتمبر بعد خمسة عشر شهرا من التراجع.

وبحسب البيانات الرسمية، لا يزال ارتفاع الأسعار يطال خصوصا التعليم (+65,7% على أساس سنوي)، والسكن (+51%)، والمواد الغذائية (+34,9%).

وعلى أساس شهري، سجّلت أعلى نسب زيادات في السكن (+7,8%)، والنقل (+4,3%)، والمواد الغذائية (+8,4%).

وبلغ التضخم الذي تجاوز 75% على أساس سنوي في أيار/مايو 2024 قبل أن يبدأ بالتراجع، أدنى مستوى له في البلاد منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

ويرى علماء اقتصاد مستقلّون من مجموعة الأبحاث حول التضخّم (Enag)، أن الأرقام الرسمية تبقى ما دون الفعلية، ويرون أن نسبة ارتفاع الأسعار تبلغ 60 في المئة على أساس سنوي.

