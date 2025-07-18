التضخّم يتباطأ في اليابان أكثر من المتوقع في حزيران/يونيو

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شهد التضخّم في اليابان تباطؤا أكبر من المتوقع في حزيران/يونيو، ولكنه لا يزال عند مستوى مرتفع مدفوعا بمضاعفة أسعار الأرز على امتداد العام الماضي، ما يزيد الضغوط على الائتلاف الحاكم قبل انتخابات حاسمة الأحد المقبل.

وارتفعت أسعار المستهلك (باستثناء المنتجات الطازجة) بنسبة 3,3 في المئة على أساس سنوي في الشهر الماضي، بانخفاض عن 3,7 في أيار/مايو، وهو أعلى مستوى منذ كانون الثاني/يناير 2023، وفقا للأرقام الصادرة عن الحكومة الجمعة.

وهذا الرقم أفضل من توقعات خبراء اقتصاد استطلعت آراءهم وكالة بلومبرغ (+3,4 في المئة)، ولكنه لا يزال أعلى بكثير من هدف الـ2 في المئة الذي حدده بنك اليابان المركزي.

من جهة أخرى، لم يتباطأ الارتفاع في أسعار الأرز، فقد قفزت بنسبة 99,2 في المئة على مستوى سنوي في حزيران/يونيو، بعدما تضاعفت من حيث القيمة السنوية (+101 في المئة) في الشهر السابق.

ويستمر هذا الارتفاع غير المسبوق في الأسعار منذ نصف قرن على الأقل، على الرغم من قيام السلطات بالإفراج عن جزء من مخزونات الأرز الاستراتيجية في البلاد.

وفي الأثناء، يؤدي التضخّم المستمر إلى تفاقم السخط على حكومة رئيس الوزراء المحافظ شيجيرو إيشيبا، الذي يواجه انتخابات صعبة في مجلس الشيوخ الأحد، وفقا لاستطلاعات الرأي الأخيرة.

ويقود إيشبيا (68 عاما) حكومة أقلية منذ تشرين الأول/أكتوبر، بعدما واجه انتكاسة قوية على رأس الحزب الليبرالي الديموقراطي في الانتخابات البرلمانية. ويواجه ائتلافه الذي يضم الحزب الليبرالي الديموقراطي وحليفه حزب كوميتو، خطر فقدان الغالبية في مجلس الشيوخ في انتخابات 20 تموز/يوليو.

جوغ/ناش/غ ر