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التلفزيون العراقي: وصول نعش خامنئي لمطار النجف ضمن مراسم التشييع

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النجف (العراق) 7 يوليو تموز (رويترز) – ذكر التلفزيون العراقي الرسمي أن نعش الزعيم الأعلى الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي وصل إلى مدينة النجف اليوم الثلاثاء، وكان في استقباله رئيس الوزراء علي الزيدي ومسؤولون عراقيون كبار، وذلك قبيل بدء مراسم تشييع وموكب جنائزي حاشد.

وحضر مراسم الاستقبال الرسمية في مطار النجف الدولي عدد من الشخصيات السياسية العراقية ورجال الدين الشيعة، على أن يُنقل النعش في موكب جنائزي حاشد في المدينة غدا الأربعاء.

ووصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أيضا إلى النجف لحضور الجنازة.

(إعداد حاتم علي للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)

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