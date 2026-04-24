الجفاف يتسبب في نزوح عشرات آلاف الأشخاص في الصومال (الأمم المتحدة)

تسبب الجفاف في نزوح نحو 62 ألف شخص في خمس مقاطعات صومالية فقط منذ بداية العام، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة الجمعة مضيفة أن العدد الإجمالي للنازحين في هذا البلد قد يصل إلى مئات الآلاف.

وأفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن ثلاثة من كل أربعة نازحين جدد في المقاطعات الخمس التي شملها المسح في الصومال، يعود سببها إلى الجفاف، فيما تتزايد مستويات الجوع.

وفي مقاطعات بيدوة ودينيلي وكهدا ودينسور ودولو حذرت منظمة الهجرة من أن تفاقم ظروف الجفاف يؤدي إلى تلف المحاصيل وانهيار سبل العيش.

وبينما لا تزال الأرقام خارج هذه المقاطعات الخمس غير واضحة، قال كبير منسقي البرامج في المنظمة الدولية للهجرة في الصومال برايان كيلي إن المنظمة تقدر أن “العدد الإجمالي في أنحاء البلاد سيبلغ حوالى 300 ألف” نازح.

وحتى لو شهد موسم الأمطار الذي يمتد من نيسان/أبريل إلى حزيران/يونيو، متساقطات أعلى من المعدل الطبيعي، فمن المتوقع أن ينزح نحو 125 ألف شخص إضافي بسبب الجفاف خلال تلك الفترة، وفقا لآلية المنظمة الخاصة بتتبع النزوح.

وقال كيلي إن الوضع الحالي قاتم.

وأضاف “في المناطق الأكثر تضررا، يتسبب الجفاف في تلف المحاصيل ونفوق الماشية ونقص المياه، ما يجبر العائلات على ترك ديارها بحثا عن مساعدة”.

وتابع “يتجه كثيرون إلى مناطق حضرية ومراكز نزوح مكتظة أصلا، حيث لا يزال الوصول إلى المأوى والمياه والخدمات الأساسية محدودا”.

وأشار إلى أن “العائلات تصل إلى أماكن مثل مقديشو وبيدوة التي لا تستطيع إعالتهم، وغالبا ما يصلون بعد نفاد المياه وذبول المحاصيل ونفوق الماشية”.

في نهاية شباط/فبراير، حذر خبراء مدعومون من الأمم المتحدة من أن عدد الأشخاص في الصومال الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد قد تضاعف تقريبا خلال العام الماضي ليصل إلى 6,5 مليون شخص.

وقال كيلي إنّ “هذا يعني أن واحدا من كل ثلاثة أشخاص تقريبا في البلاد يواجه مستويات عالية من الجوع”، مضيفا أن “من المتوقع أن يعاني أكثر من 1,8 مليون طفل من سوء التغذية الحاد هذا العام”.

وحذر كيلي من أن وكالات الأمم المتحدة وشركاءها لم يتلقوا سوى 14% فقط من إجمالي التمويل المطلوب للمساعدات الإنسانية في الصومال هذا العام.

وقال إن المنظمة الدولية للهجرة استكملت مؤخرا “تقييما للاحتياجات ذات الأولوية القصوى”، وخلصت إلى وجود حاجة ماسة إلى 10 ملايين دولار “لإنقاذ الأرواح وتوفير الحد الأدنى من الكرامة للفئات الأكثر ضعفا”.

ونبه إلى أنه “بدون تحرك سريع، سيستمر الجفاف في دفع السكان إلى النزوح”.

