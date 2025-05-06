الجولة المقبلة من المحادثات النووية بين أمريكا وإيران قد تُعقد في عُمان مطلع الأسبوع

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دبي (رويترز) – من المرجح أن تُعقد جولة رابعة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة مطلع الأسبوع المقبل في العاصمة العُمانية مسقط، فيما أشارت وسائل إعلام رسمية إيرانية إلى احتمال إجراء المحادثات في 11 مايو أيار.

وكان موقع نورنيوز الإيراني أول من أورد نبأ استئناف المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة يوم الأحد، نقلا عن مسؤول لم يكشف عن اسمه.

وقال مصدر إيراني مقرب من فريق التفاوض إن الموعد لم يتحدد بعد وإن “المحادثات ستجرى على مدار يومين في مسقط، إما يومي السبت والأحد أو الأحد والاثنين”.

وكان من المقرر في البداية عقد الجولة الرابعة من المفاوضات في الثالث من مايو أيار في روما لكنها تأجلت. وذكرت عُمان التي تلعب دور الوساطة أن التأجيل يعود إلى “أسباب لوجستية”.

ووفقا لموقع أكسيوس الإخباري، قال كبير المفاوضين الأمريكيين ستيف ويتكوف أيضا إن واشنطن تحاول عقد الجولة القادمة من المحادثات مطلع الأسبوع المقبل، بعد يوم من تأكيد وزارة الخارجية الإيرانية التزام طهران بالنهج الدبلوماسي مع واشنطن.

في غضون ذلك، قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث يوم الثلاثاء مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان التقدم المحرز في المحادثات بين إيران والولايات المتحدة.

وقال بوتين إن روسيا مستعدة لتسهيل الحوار بين إيران والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق عادل.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي سحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران وقوى دولية، بقصف إيران إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع إدارته لحل النزاع المستمر منذ فترة طويلة.

وتقول دول غربية إن برنامج إيران النووي يستهدف إنتاج أسلحة نووية لكن إيران تؤكد أن أغراضه مدنية بحتة.