الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

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(رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء إنه اعترض صاروخا أُطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، ما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار في عدة مناطق داخل إسرائيل.

وتطلق جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران والتي تسيطر على شمال اليمن صواريخ على إسرائيل ويهاجمون ممرات الشحن، فيما تصفه الجماعة بأنه تضامن مع الفلسطينيين ضد إسرائيل في حرب غزة.

وجرى اعتراض معظم الصواريخ والطائرات المُسيّرة التي أطلقتها الجماعة والتي بلغ عددها العشرات، ومنها ما لم تصل إلى أهدافها.

وشنت إسرائيل سلسلة من الغارات ردا على ذلك.

(تغطية صحفية يمنى إيهاب ومنة علاء الدين – إعداد معاذ عبدالعزيز ومحمد علي فرج للنشرة العربية)