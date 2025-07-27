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الجيش الإسرائيلي: تعليق العمليات العسكرية في 3 مناطق بقطاع غزة

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القاهرة (رويترز) – أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الأحد وقفا مؤقتا للعمليات العسكرية في ثلاث مناطق محددة بغزة، وذلك بعد وقت قصير من قوله إنه اتخذ عدة خطوات لتخفيف الأزمة الإنسانية في القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي إن وقف العمليات سيكون يوميا في المواصي ودير البلح ومدينة غزة، من الساعة العاشرة صباحا (0700 بتوقيت جرينتش) حتى الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (1700 بتوقيت جرينتش) حتى إشعار آخر.

وأضاف أن المسارات الآمنة المُحددة ستُطبق بشكل دائم من الساعة السادسة صباحا حتى الحادية عشرة مساء.

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