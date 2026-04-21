الجيش الإسرائيلي: حزب الله أطلق صواريخ باتجاه جنودنا في جنوب لبنان

21 أبريل نيسان (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء إن جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران أطلقت عدة صواريخ باتجاه قواته التي تعمل في جنوب لبنان، في ما وصفه بأنه “انتهاك صارخ” لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف أن صفارات الإنذار التي دوت في بلدات بشمال إسرائيل يُرجح أنها انطلقت بسبب اعتراض طائرة مسيرة أُطلقت من لبنان قبل أن تعبر إلى داخل إسرائيل، وذلك تصحيحا لتقرير سابق أشار إلى احتمال حدوث خطأ في التقدير.

ولم يصدر حزب الله تعليقا بعد.

(تغطية صحفية محمد الجباي ومنة علاء الدين – إعداد محمد عطية للنشرة العربية)